كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريمة مروعة.. نجار يقطع ابن أخيه النائم بالمنشار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نجار فلبيني مخمور يدعى روجر باجي (48 عاما)، بارتكاب واقعة مروعة تحت تأثير الخمر؛ حيث يعمل على قطع الأشجار وصناعتها، ليقتل ابن أخيه تحت تأثير الكحول حين اعتقد أنه شجرة.

وقام النجار بتقطيع ابن أخيه بالمنشار الكهربائي؛ حيث بدأ الرجال الثلاثة في الشرب معا، وغلبهم النوم على أرض المنزل، إلا أن أحدهم استيقظ على صوت محرك المنشار الكهربائي في نحو الساعة 1:00 بعد الظهر.

وفتح عينيه ليرى الرجل يقترب من ابن أخيه النائم حاملا منشاره الكهربائي وشرع في تشويهه بشدة متسببا في وفاته في الحال، وهو ما دفعه للقفز من النافذة لينجو بحياته من موت محقق؛ حيث تم القبض على الرجل الذي زعم أنه كان يمشي ويحلم بقطع شجرة جوز الهند.

يذكر أن أهم أخطار الكحول على الجسم، هو أن الإنسان ليس لديه الدراية الكافية كمية الكحول التي يتناولها يوميا.

فمثلا المتعاطين باستمرار من الممكن أن يتناولون زجاجة كاملة، وهم ليس لديهم أدنى معلومات عن النسبة بالجرامات التي وصلت إلي الكيد وسائر خلايا الجسم.

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فنجد مثلا أن البيرة ذات السعة 350 مللي تحتوى تقريبا على 13 جراما من الكحول.

بينما الويسكي أو البراندي أو وجبة الجن ذات السعة 40 مللي تحتوى على 15 جراما من الكحول.

بينما الذين يتناولون كوبا من النبيذ الجاف ذات 140 مللي يحتوى على 15 جراما من الكحول، ونفس الوضع إلي النبيذ الجاف.

أما عند تناول كأس مارتيني 80مل فإنه يحتوي على ما لا يقل عن 27 جراما من الكحول.

كل هذه الأرقام تبين مدى الكارثة، وحجم السموم التي تدخل إلى الجسم هؤلاء الذين يتعاطون المجول يوميا أو بصفة دائمة وبين أن من أهم أخطار الكحول على الجسم، هو عدم قدرة أجهزة الجسم على التعامل مع مثل هذه الكميات من الكحول.

3 من أهم أخطار الكحول على الجسم في منطقة الكبد:

لعل الكبد هو أحد الأعضاء الأكثر أهمية في الجسم، بعد القلب والعقل ويرجع السبب في ذلك إلى الدور الحيوي والأساسي الذي يقوم به في التخلص من السموم التي تدخل إلى الجسم.كما انه يقوم بأكثر من 90 وظيفة داخل الجسم، فهو مصنع طرد السموم من داخل الجسم.

أضرار الكحول على الكبد يعتبرُ الكبد من أكثر أعضاء الجسم تعقيدًا، وهو المسؤول عن العديد من الوظائف، وهي: تصفية السموم من الجسم، والمساعدة في هضم الطعام، وتنظيم نسبة الكوليسترول في الدم، وتنظيم نسبة السكّر في الدم، ومكافحة العدوى والأمراض، ولا بدّ من الإشارة إلى أن خلايا الكبد غير قادرة على أن تجدّد نفسها، كما أنّه يحتاج إلى فترة زمنيّة طويلة حتى يطوّرَ خلايا جديدة، ومن ناحية أخرى، فإنّ عدد من خلايا الكبد تموت في كلّ مرة تصفّي فيها الكحول من الدم، وبالتالي فإنّ شربه لفترات طويلة يؤدّي إلى إصابة الكبد بأضرار جسيمة.

ويرجع تأثير الكحول على الكبد، لأن الكبد غير قادر على تجديد خلاياه.

وإذا ما تم التجديد فإنه يحتاج لفترات طويلة، وبذلك هو يختلف عن الخلايا الأخرى التي تتجدد بسهولة وفي فترة زمنية قصيرة وترجع الخطورة الكامنة في الكحول على الكبد والتى أهم أخطار الكحول على الجسم، هو أنه عند تناول الشخص للكحول في كل مرة، فإن الكبد يعمل على ترشيحه وبالتالي يتم موت عدد لابأس به من خلايا الكبد.

لذلك فإنه من أهم أخطار الكحول على الجسم وخاصة في منطقة الكبد، أنه يقلل من قدرة خلايا الكبد على تجديد نفسها ولذلك فان تناول الكحول بكميات كبيرة يكون سببا مباشرا ورئيسا في الإصابة بأمراض الكبد.