كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وقف جديد لإطلاق النار في إدلب شمال سوريا اعتباراً من السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا في بيان، بأنه سيتم تطبيق وقف إطلاق نار جديد في إدلب شمال سوريا اعتباراً من السبت، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وجاء في البيان: "بهدف استقرار الوضع، توصل المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة إلى اتفاق من جانب واحد من قبل قوات الحكومة السورية لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب من الساعة 00:06 من صباح يوم 31 أغسطس 2019 بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ودعا المركز الروسي للمصالحة قادة التشكيلات المسلحة إلى التخلي عن الاستفزازات والانضمام إلى عملية التسوية السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

يشار إلى أن القوات السورية قد بسطت سيطرتها على العديد من البلدات والقرى في حماة وإدلب شمال سوريا في إطار عملياتها التي بدأت منذ 25 أبريل الماضي، بدعم من القوات الجوية الروسية.