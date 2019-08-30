كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت ترسل طائرة محملة بـ40 طنا من المواد الإغاثية إلى السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا، عن سفير الكويت لدى السودان، بسام القبندي، أن الطائرة تحمل على متنها 40 طنا من المواد الإغاثية العاجلة لمتضرري السيول والأمطار، مبينا أن طائرة ثانية ستصل أيضا إلى الخرطوم، يوم الاثنين المقبل.
وكانت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، أعلنت، في وقت سابق، عن إقلاع طائرة الإغاثة الكويتية الأولى من الجسر الجوي لمساعدة متضرري الأمطار والسيول بالسودان.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، هلال الساير، في تصريح، "إن المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب السوداني الشقيق، تأتي استكمالا للدور الذي تقوم به الكويت للتخفيف من آثار هذه الكارثة، التي حلت بعشرات الآلاف من أبناء الشعب السوداني".
وأشار الساير، إلى أن الكارثة تسببت بأضرار للسكان والممتلكات، جسيمة تمثلت في تهدم منازل وتشريد العديد من سكان تلك المناطق؛ وأدت إلى وقوع خسائر فادحة في المرافق والخدمات العامة.
ووفقا لتقارير إخبارية، فإن عدة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب آخرون، قبل نحو أسبوعين، جراء أمطار غزيرة ضربت ولاية الجزيرة التي تقع جنوب ولاية الخرطوم في وسط السودان.
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أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، في وقت سابق، أھمية احترام سيادة السودان واستقلاله.
جاء ذلك خلال ترأس "العتيبي" جلسة لمجلس الأمن الدولي عن التقرير نصف السنوي للمحكمة الجنائية الدولية حول السودان.
وقال العتيبي، إن "تعامل مجلس الأمن مع ملف دارفور يجب أن يكون متسقاً ومتكاملاً، خاصةً في ظل ما نشھده جميعاً من تطورات في دارفور، الإقليم الذي خرج من مرحلة النزاع، وبدأ مرحلة بناء السلام".
وأضاف "لقد رحب مجلس الأمن أكثر من مرة بتحسن الوضع الأمني، والتشجيع على حل المنازعات بين القبائل بفضل جھود حكومة السودان، وبعثة حفظ السلام، كما شجع الدول على المساھمة في عملية الانتقال لبناء السلام".
وأوضح مندوب الكويت، أنه "بناءً على ما سبق نتمنى ألا تقف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية عثرة أمام جھود تحقيق السلام في السودان، وأن يُترك الأمر للسودانيين أنفسھم لضمان نجاح العملية السلمية الانتقالية، وتعزيز الأمن والاستقرار في السودان بما يلبي آمال وتطلعات أبناء شعبه الشقيق".
وأشار السفير العتيبي إلى أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية حول الرئيس السابق عمر البشير لم يحظ بدعم المنظمات الدولية التي ينتمي إليھا السودان، مثل جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وتلك المنظمات جزء من الشراكات الدولية الإقليمية للأمم المتحدة".
واختتم العتيبي كلمته قائلاً: "وإذ نجدد التزامنا باحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما فيھا تلك التي تدعو إلى احترام سيادة الدول، فإننا نؤكد أھمية احترام سيادة السودان واستقلاله".