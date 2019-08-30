كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعارضة: سوريا وروسيا تصعدان الهجوم على معقل المتمردين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال منشقون من الجيش وسكان اليوم الجمعة أن سوريا وحليفتها روسيا صعدتا هجومًا على آخر معقل كبير للمتمردين السوريين وشنوا مزيدا من الغارات الجوية ونشروا تعزيزات برية تشمل ميليشيات تدعمها ايران.وينتشر التحالف الذي تقوده روسيا في أجزاء مكتظة بالسكان في محافظة إدلب في الشمال الغربي حيث لجأ ملايين الأشخاص الذين فروا من القتال في أماكن أخرى في سوريا.

ودفع الهجوم الشمالي الغربي إلى تحذيرات الأمم المتحدة من أزمة إنسانية جديدة وسط المكاسب التي حققتها دمشق وشريكتها موسكو، والتي ساعدت الرئيس بشار الأسد في قلب مجرى الصراع المستمر منذ ثماني سنوات منذ تدخله في عام 2015.

وقال أخصائيون وسكان إن التقدّم سيطر على بلدة تمانة التي انتقلت إلى عمق الأراضي التركية على طول الحدود التركية بعد أن استولت في وقت سابق على مزارع خوين وزرزور وتمانة.

وكانت هذه هي المكاسب الأولى منذ أن استولى التحالف الذي يقاتل تحالف الجهاديين والمتمردين الذين تدعمهم تركيا، على جيب رئيسي للمتمردين في محافظة حماة القريبة الأسبوع الماضي.

وقال المنشقون والسكان أن الهجوم عززته وحدات الجيش النخبة والميليشيات التي تدعمها إيران.

وقال العقيد مصطفى بكور قائد جماعة جيش العزة المتمردة لرويترز: "هناك تعزيزات يومية قادمة من الميليشيات الايرانية ووحدات النخبة من الحرس الجمهوري والفرقة المدرعة الرابعة."

قالت وزارة الدفاع الروسية: "أن قوات الحكومة السورية ستوقف إطلاق النار من جانب واحد في "منطقة التصعيد" في منطقة إدلب صباح يوم السبت، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس.

اتفقت تركيا وروسيا وإيران في عام 2017 على جعل إدلب منطقة خالية من التصعيد لتخفيف حدة القتال، على الرغم من أن الشروط لم تُعلن على الإطلاق ولم تشمل الصفقة الجماعات الجهادية.

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وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق من هذا الشهر إن روسيا لديها أفراد عسكريون على الأرض في محافظة إدلب.

وقالت مصادر مخابرات غربية أن موسكو أرسلت في الأسابيع الأخيرة مزيدًا من القوات الخاصة التي ساعدت في كسر أشهر الجمود على الخطوط الأمامية حيث كان المتمردون يحتفظون بالجيش.

وتآكلت مقاومة المتمردين بسبب الغارات الجوية التي لا هوادة فيها ضد المناطق المدنية منذ بدء التقدم في أواخر أبريل.

ودمرت الحملة عشرات المستشفيات والمدارس ومراكز الدفاع المدني، مما أدى إلى شل الحياة في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون.

وتنفي موسكو ودمشق أنهما استهدفتا المدنيين وتقولان إنهما يردان على الهجمات المسلحة التي تشنها جبهة النصرة السابقة، وهي تحالف جهادي يُعرف الآن باسم حياة التحرير الشام وهي القوة المهيمنة في إدلب.

وتقول مصادر المعارضة أن مئات الجنود من الحرس الجمهوري النخبة في البلاد، الذي يقوده ماهر الأسد، شقيق الرئيس الأسد، قد تم نشرهم على الخطوط الأمامية لمحافظة إدلب الجنوبية.

ويعزى التقدم السريع الذي تحقق في الأسابيع القليلة الماضية إلى تشكيلة جديدة من القوات المدعومة من روسيا، وهو أحد منشقي الجيش الذين تم قبولهم.

