عودة 45 لاجئا صوماليا إلى ديارهم في برنامج للعودة الطوعية

أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن 45 لاجئاً صومالياً عادوا إلى البلد الواقع في القرن الإفريقي من مخيم داداب للاجئين في كينيا كجزء من برنامج العودة الطوعية.

وتأتي عمليات الإعادة إلى الوطن بعد تحرك من الحكومة الكينية لإغلاق مخيم اللاجئين. يقال إن كينيا تريد إغلاق داداب بحلول نهاية عام 2019.

سبق لكينيا أن أمرت بإغلاق المعسكر في مناسبات عديدة ، لكن الأمم المتحدة وغيرها من اللاعبين الدوليين تدخلوا وأقنعوا الحكومة بالتراجع مؤقتًا.

المخيم ، الذي يقع في شرق كينيا ، يضم أكثر من 200000 لاجئ ، معظمهم من أصل صومالي فروا من الحرب في بلدهم.

وصل آخر اللاجئين الذين عادوا إلى الصومال من داداب إلى بيدوا وتم استقبالهم ومساعدتهم من قبل لجنة ولاية ساوث ويست للاجئين والمشردين داخليا.

وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، يُنظر إلى برنامج العودة الطوعية كحل طويل الأجل مرغوب فيه لمعظم اللاجئين حول العالم.

وتقول الوكالة إنها ساعدت أكثر من 90،000 لاجئ صومالي على العودة إلى ديارهم من تسعة بلدان لجوء مختلفة.

لقد عانت الصومال من العنف لأكثر من عقد. تريد جماعة الشباب الإسلامية المتطرفة الإطاحة بالحكومة وإصدار أحكام الشريعة الإسلامية.

أجبر الصراع ملايين الصوماليين على مغادرة وطنهم.

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