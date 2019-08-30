كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني تركي يعرب عن تخوفه من سحب الاستثمارات القطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب كبير مستشاري حزب الشعب الجمهوري والنائب البرلماني “توبراكز”، تخوفه من تفكير قطر في سحب استثماراتها من تركيا في ظل التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه بلاده منذ عامين وتدهور العملة التركية.

وقال النائب في بيان له، إن العلاقات القطرية والأمريكية شهدت تطوراً قوياً، مؤكداً أن المقابلة الأخيرة بين ترامب وحمد،والتي أكد خلالها الرئيس الأمريكي استياءة من ازدياد النفوذ التركي داخل قطر.

وتصل الاستثمارات القطرية في تركيا ل20 مليار دولار وسحبها في وقت مفاجىء وسط الأزمة التي تعاني منها تركيا في الوقت الحالي قد يسبب المزيد من السقوط الاقتصادي وأكد البعض أن قطر لم تعد لديها رفاهية الاستثمار في بلاد متدهورة اقتصادية مثل تركيا حيث تعاني منذ عامين الأمر الذي استدعى أن تفكر في سحب استثماراتها من تركيا.

وذلك حيث تمتلك قطر نسبة 17% من شركة فولكس فاجن التي تعمل على انشاء مصنع سيارات في تركيا كذلك يوجد مشاريع تجارية متبادلة بين الدولتين حيث تتولى تركيا عمليات البنية التحتية والمطار والاستادات استعداداً لكأس العالم 2020 الذي تستضيفه قطر.

وكانت العلاقات التركية القطرية قوية للغاية حيث ساهمت قطر في انقاذ اقتصاد تركيا عندما بدأ الانخفاض المفاجىء في العملة التركية إلا أن العالم يمر باقتصاد متدهور وأصبحت قطر تفكر في كيفية الاستثمار الناجح دون النظر لحلافائها في ظل الصداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.