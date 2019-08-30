كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: فرق التفاوض التجاري لدى بكين وواشنطن يحافظان على "التواصل الفعال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي يومي في بكين أن فرق التفاوض التجاري بين الصين والولايات المتحدة تحافظ على اتصالات فعالة.

وتخوض الصين والولايات المتحدة حربًا جمركية مشتركة تشمل مئات الملايين من الدولارات من سلع كل منهما وتهدد بإغراق كل التجارة بين البلدين، مما يعرض النمو العالمي للخطر.

وعلى خلفية تلك التعليقات انتعشت الأسواق وتحسنت المخاطرة، حيث ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى مستوى 106.50، بينما ترتفع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.20%.

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس: "أن بكين وواشنطن تبحثان الجولة التالية من مباحثات التجارة المباشرة المقررة في سبتمبر المقبل، ولكن الآمال في تحقيق تقدم تتوقف على ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة توفير الظروف الملائمة، بحسب وكالة رويترز.

ويًذكر أنه فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي رسومًا إضافية 5% على سلع صينية بنحو 550 مليار دولار.

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وجاء ذلك ردًا على إعلان بكين فرض رسوم انتقامية على منتجات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ، للصحفيين اليوم، إن بلاده تأمل في أن تلغي الولايات المتحدة الرسوم الإضافية المزمعة لتجنب التصعيد في الحرب التجارية.

وأضاف في إفادة أسبوعية "أهم شيء الآن هو توفير الظروف اللازمة كي يواصل الطرفان المفاوضات".

وقال قاو مجددا إن لدى الصين إجراءات انتقامية "وفيرة" إذا تحركت واشنطن في نهاية المطاف لفرض الرسوم المزمعة، لكنها مستعدة لحل المسألة بهدوء.

وأضاف "نأمل أن تتخذ واشنطن إجراءات صادقة وملموسة".