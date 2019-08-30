كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي يرفض التحدث مع نتانياهو بشأن الحوار مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام عبرية أمس الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لم يستطع التواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث مخاوفه بشأن إمكانية إطلاق مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لم تذكر أسماءهم، أن نتانياهو حاول جاهداً التواصل مع ترامب لإقناعه بالامتناع عن اللقاء بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هامش قمة مجموعة السبع التي عقدت في وقت سابق من الأسبوع الجاري بفرنسا.

وحسب التقرير، شعرت السلطات الإسرائيلية بقلق بالغ بعد وصول ظريف بزيارة مفاجئة إلى بياريتس في فرنسا، تزامناً مع أعمال القمة وإعلان ترامب الإثنين الماضي استعداده للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني.

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وأكد التقرير أن نتانياهو كان قلقاً جداً من إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الإيراني في المدينة الفرنسية، تمهيداً للقاء محتمل بين ترامب وروحاني، وحاول التواصل معه هاتفياً لإبلاغه مخاوف تل أبيب، ولذلك تواصل فريق رئيس الوزراء الإسرائيلي مع أعضاء في الإدارة الأمريكية لتمهيد الاتصال.

غير أن مسؤولين في إدارة ترامب قالوا، إن "الرئيس مشغول جداً باجتماعات في القمة ولا يستطيع إجراء مكالمة هاتفية حالياً"، واضطر نتانياهو في نهاية المطاف إلى بحث الموضوع مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس ووزير الخارجية مايك بومبيو، اللذين أعربا عن دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إيران.