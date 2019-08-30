أمن طنجة يوضح ملابسات سقوط شاب من علو مرتفع… دخل في مشادات كلامية مع زوجته ورمى نفسه من شقة والدته

في أولى تفاصيل حادثة سقوط شاب من علو مرتفع بشقته المتواجدة بمجمع الضحى بطنجة، كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، لـ “اليوم24” أن المعني من مواليد 1992، ويقطن بحومة الشوك بحي بن كيران، وقام برمي نفسه من شقة والدته.

وأضاف المصدر ذاته أن الشاب قام برمي نفسه من شقة والدته بالمجمع السكني المذكور بعدما دخل في حالة هستيرية خلال مكالمة هاتفية مع زوجته، مهددا إياها برمي نفسه في حالة عدم المجيء وهو ما قام بتنفيذه، مشيرا إلى أن جثة الهالك أحيلت على مستودع الأموات قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة من طرف النيابة العامة المختصة.

وكانت ساكنة مجمع الضحى قد عثرت أمس الخميس، على جثة شاب سقط من علو مرتفع بشقته المتواجد بمجمع الضحى بطريق تطوان، دون معرفة الأسباب الرئيسية لسقوطه، مؤكدين أنه لم يكن يعاني من أي مرض نفسي، وكان يستعد لحفل زفافه الذي سيقام في الأشهر القليلة القادمة.