أمن أصيلة يجهض عملية تهريب 700 كيلوغرام من الشيرا ويوقف شابا يشتبه في ارتباطه بشبكة دولية للمخدرات

تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة أصيلة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من إجهاض عملية تهريب شحنة من مخدر الشيرا تزن 700 كيلوغراما، بالقرب من شاطئ المدينة وتوقيف شاب يشتبه في ارتباطه بشبكة تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن مصالح الأمن الوطني كانت قد ضبطت سيارة نفعية محملة بكمية المخدرات المذكورة بالقرب من شاطئ البحر، وضبط خمس هواتف محمولة، فضلا عن توقيف شخص يبلغ من العمر 19 عاما، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف كافة المتورطين والمشاركين في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.