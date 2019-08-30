قرعة الدوري الأروبي.. آرسنال وأينتراخت فرانكفورت في مجموعة واحدة

وقع أرسنال وصيف بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم وأينتراخت فرانكفورت، الذي بلغ الدور قبل النهائي في الموسم الماضي، في مجموعة واحدة بالمسابقة القارية بعد سحب قرعة دور المجموعات في موناكو يوم الجمعة.

ويتنافس فرانكفورت وأرسنال، اللذان خسرا من البطل تشيلسي في قبل النهائي والمباراة النهائية على الترتيب في الموسم الماضي، مع ستاندار لييج البلجيكي وفيتوريا البرتغالي ضمن المجموعة السادسة.

وسيضطر مانشستر يونايتد، بطل 2017، للسفر لمسافات طويلة نحو شرق أوروبا بعد وقوعه في مجموعة مع آستانة من قازاخستان وبارتيزان بلجراد الصربي وألكمار الهولندي.

ووقع اشبيلية، الذي حقق اللقب ثلاث مرات متتالية بين 2014 و2016، في مجموعة أسهل مع أبويل نيقوسيا (قبرص) وقرة باغ (أذربيجان) ودوديلانج (لوكسمبورج).

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وسينافس ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي، الذي تأهل بعد خوض أدوار تمهيدية، مع بشيكطاش التركي وبراجا البرتغالي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

وسيواجه سيلتيك، الذي يقوده المدرب ستيفن جيرارد وعوقب مجددا بإغلاق جزئي بمدرجات ملعبه يوم الجمعة بسبب سلوك عنصري لجماهيره، بورتو البرتغالي ويانج بويز السويسري وفينوورد الهولندي.

أما رينجرز غريمه الأزلي في اسكتلندا فيلتقي مع لاتسيو الإيطالي ورين الفرنسي وكلوج الروماني.

ونال إيدن هازارد صانع لعب تشيلسي، الذي انتقل إلى ريال مدريد قبل انطلاق الموسم، جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي بموسم 2018-2019 بعد أن قاد الفريق اللندني للتتويج وسجل هدفين في الفوز 4-1 على أرسنال في النهائي.