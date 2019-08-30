الرئيس الحريري يحمّل إسرائيل مسؤولية اعتداءاتها المتكررة على لبنان

المناطق _ وكالات

حمّل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، “إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتدائها غير المبرر وغير المسبوق على منطقة سكنية مأهولة في ضاحية بيروت منذ عام 2006، إضافة الى خرقها المتكرر للقرار الدولي 1701”.

وأكد الرئيس الحريري خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أنّ “هذا العمل غير المقبول يهدد الاستقرار والهدوء اللذين يسودان الحدود الدولية منذ 13 عاما”، منبها الى أن “أي تصعيد من جانب إسرائيل من شأنه ان يهدد بجر المنطقة الى نزاع غير محسوب العواقب، ما يضاعف الحاجة الى كل الضغوط الدولية الممكنة على إسرائيل”.

وفي ختام الاتصال اتفق الحريري مع غوتيريس على استمرار التواصل بينهما لمتابعة الجهود المبذولة لمنع أي تصعيد.