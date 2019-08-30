اتفاق إثيوبي - كيني على مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين إثيوبيا وكينيا

توصلت السلطات في أديس أبابا ونيروبي لاتفاقية تعاون لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، والإرهاب، وتهريب الأسلحة، والاتجار بالبشر، خلال زيارة لمسؤول كيني رفيع المستوى للعاصمة الإثيوبية.

ووقّع النائب العام الإثيوبي برهانو سجاي، ومدير مكتب المدعي العام في كينيا نور الدين محمد حاجي، على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والجرائم العابرة للحدود.



وقال النائب العام برهانو سجاي، في تصريحات صحفية، الجمعة: "إن العلاقات طويلة الأمد بين إثيوبيا وكينيا يمكن أن تكون نموذجاً يحتذى به للدول الأفريقية الأخرى".

وأضاف: أن "البلدين بحاجة إلى الاهتمام بالعمل معاً لمعالجة مسألة الهجرة غير الشرعية عبر حدود البلدين حتى جنوب أفريقيا وتنزانيا ودول أخرى"، مشدداً على أهمية مكافحة الإرهاب والرغبة في الاستفادة من تجربة كينيا في هذا الإطار.

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ومن جانبه، أشاد مدير مكتب المدعي العام في كينيا، نور الدين محمد حاجي، بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في إثيوبيا، وعزمها على مكافحة الفساد.

وقال: "إنه جاء إلى إثيوبيا لتدعيم العلاقات بين البلدين والتعاون في مكافحة الاتجار بالبشر والجرائم العابرة الحدود"، داعياً أديس أبابا للانضمام إلى رابطة شرق أفريقيا للمدعين العامين.

وشهدت الحدود المشتركة بين البلدين خلال الفترة الماضية مشاكل أمنية أعاقت التبادل التجاري بينهما، وتسببت في نزوح المواطنين.

وتتمتع إثيوبيا بعلاقات جيدة مع جارتها كينيا، وتطورت خلال الفترة الأخيرة وانتقلت للتعاون في مختلف المجالات خاصة الطاقة.