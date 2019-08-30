تسهيلات أممية لإخلاء مخيم الركبان السوري

صورة أرشيفية لمخيم الركبان - أ. ف. ب

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أنها ستساعد في إجلاء المدنيين من مخيم الركبان في الصحراء السورية على الحدود مع الأردن.

وصرح المسؤول الأممي للشؤون الإنسانية في سوريا بانوس مومتزيس "نحن مستعدون لتسهيل" عمليات الإجلاء من مخيم الركبان.



وقال مومتزيس "نريد أن نضمن حدوث ذلك بطريقة طوعية" واصفا الوضع في المخيم بأنه "مزرٍ".

وبحسب مسؤول الأمم المتحدة، فلا يزال حوالي 12700 شخص في مخيم الركبان المعزول والقريب من قاعدة يستخدمها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في قتال تنظيم داعش الإرهابي.

وفي فبراير/شباط أعلنت الحكومة السورية وروسيا، عن فتح ممرات للخروج من المخيم ودعت سكانه إلى الخروج.



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وقالت الأمم المتحدة إنه خلال الأشهر القليلة الماضية خرج أكثر من نصف عدد السكان من المخيم.





وأرسلت الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري بعثة إلى المخيم، الأسبوع الماضي، لتحديد عدد من تبقى داخله وعدد الراغبين في مغادرته، بحسب المسؤول الأممي.

وقال مومتزيس إن "أكثر من ثلث السكان يرغبون في المغادرة".

وأضاف أن "الغالبية العظمى ترغب في التوجه إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة".

ويعاني مخيم الركبان المخصص للاجئين السوريين الواقع على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا والواقع تحت سيطرة بعض فصائل المعارضة السورية، من عدة أزمات على رأسها، الهجمات المستمرة التي تشنها عناصر تنظيم داعش الإرهابي، فضلاً عن بعض الأزمات الإنسانية والمعيشية.