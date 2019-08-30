إصابة 7 فلسطينيين بغزة في جمعة "الوفاء للشهداء"

أصيب 54 فلسطينيا على الأقل بجروح، الجمعة، جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في الجمعة الـ72 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن طواقمها تعاملت مع 54 إصابة منها 30 بالرصاص الحي في اعتداءات الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة بالرصاص والرصاص المطاطي.





وأفاد مصدر طبي بأن بين المصابين مسعفا، ومصورا صحفيا أصيب بعيار مطاطي في رأسه شرق غزة.

وتجمع آلاف الفلسطينيين بعد عصر الجمعة في مخيمات العودة الخمس المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ استجابة لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في الجمعة التي حملت اسم "جمعة الوفاء للشهداء" والتي تأتي متزامنة مع الذكرى الخامسة لانتهاء حرب 2014 على قطاع غزة.





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واقترب المئات من المتظاهرين من السياج الحدودي، وحاول بعضهم رشق قوات بالاحتلال بالحجارة، فيما بادرت تلك القوات باستهداف المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز ما أدى لوقوع الإصابات.





ومنذ 30 مارس/آذار 2018، يتظاهر آلاف الفلسطينيين في 5 ساحات اعتصام، نصبت بها خيام في محافظات القطاع بزخم كبير كل جمعة ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

ومنذ انطلاق المسيرات، استشهد 326 فلسطينيا "16 منهم جثامينهم محتجزة من الاحتلال" وأصيب أكثر من 31 ألفا، في قمع الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في تلك المظاهرات التي تنادي بحق العودة وكسر حصار غزة، إلى جانب اعتداءات إسرائيلية أخرى على قطاع غزة.



