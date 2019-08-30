الان تتابع مقتل أحد أفراد الجيش الأمريكي في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 8 دقائق - 7:22 م, 30 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 خلال اشتباكات مع مسلحين اعترف الجيش الأمريكي بمقتل أحد أفراده خلال اشتباكات مع مسلحين في أفغانستان يوم الخميس.

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