حماس تختطف ناشطاً من فتح في غزة

Advertisements حماس تختطف ناشطا من فتح في غزة الجمعة 30 أغسطس 2019 قالت مصادر فلسطينية إن أجهزة "حماس" الأمنية في قطاع غزة اختطفت مساء أمس الخميس، الناشط في حركة "فتح" وشقيق وزير الثقافة إبراهيم طلال أبو سيف من مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن أجهزة "حماس" اختطفت الناشط الفتحاوي أبو سيف من منطقة الفالوجة في المخيم، وفقاً لما ذكرته وكالة المعلومات الفلسطينية "وفا". يذكر أن أجهزة "حماس" اعتقلت الناشط الفتحاوي أبو سيف أكثر من مرة، تعرض خلالها للتعذيب قبل هذه الأجهزة.



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