الفريق عابدون يستقبل سفير المملكة لدى السودان

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الجمعة 30 أغسطس 2019

كتب متابعات_الخليج 365

استقبل والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد بمكتبه أمس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

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وأكد السفير خلال اللقاء أن المملكة مستمرة في دعم المتأثرين بالسيول والفيضانات في السودان، مؤكدًا أن ما تقوم به سفارة خادم الحرمين الشريفين تجاة السودانيين يأتي من أيمانها بحجم الكارثة التي أصابت الشعب السوداني.

وثمن والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد جهود المملكة العربية السعودية تجاه المتضررين جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت أنحاء متفرقة من ولاية الخرطوم، وخلفت أضرارًا كبيرةً في الممتلكات، وأثني على دور السفير في تقديم العون للمتضررين في أرجاء الولاية.

وكان السفير بن جعفر قد التقى بمكتبه عضو المجلس العسكري الانتقالي السابق الفريق أول صلاح عبدالخالق. وأكد السفير وقوف المملكة حكومةً وشعبًا مع شعب السودان ودعم وتأييد المجلس السيادي ومجلس الوزراء الذي يقوم بأدوار كبيرة للنهوض بالبلاد اقتصاديًا وأمنيًا.