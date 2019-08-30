تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق لبنان

Advertisements الجمعة 30 أغسطس 2019 صورة أرشيفبة كتب الخليج 365 ـ متابعات أفاد تقرير إخباري بتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في مناطق في جنوب لبنان.

Advertisements واشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، إلى "تحليق كثيف للطيران المعادي مع غارات وهمية فوق صور والناقورة اليوم الجمعة ". كان وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب قد أكد في مقابلة مع موقع "العهد" الإخباري التابع لـ"حزب الله"، أن "الجيش اللبناني سيبادر إلى التصدي وإطلاق النار على أي اعتداء إسرائيلي يكون مكشوفاً وواضحاً سواء في الجو أو في البر". Advertisements

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