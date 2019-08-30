شكرا لقرائتكم بالفيديو.. سوريون غاضبون يحرقون صور أردوغان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرق متظاهرون غاضبون في إدلب صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد قيام حرس الحدود التركي بالهجوم على متظاهرين سوريين بقنابل الغاز المسيل للدموع في معبر باب الهوى.

وكانت قوات الدرك التركي قد أطلقت قنابل الغاز على متظاهرين سوريين، ظهر اليوم الجمعة، عند معبر باب الهوى الحدودي الواصل بين سوريا – تركيا خلال محاولتهم دخول الأراضي التركية.

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ووفقا للنشطاء، فقد قام سكان محافظة إدلب بالاحتجاجات على إغلاق تركيا للحدود وعدم السماح للمدنيين باللجوء إليها.

وتم تداول مقطع فيديو يقال إنه لإطلاق قنابل الغاز من قبل قوات الدرك التركي على المتظاهرين على الحدود السورية - التركية.

وبحسب تنسيقيات المسلحين، فقد وقع عدد من الإصابات بين المتظاهرين أثناء اقتحامهم الحدود السورية - التركية عند معبر باب الهوى، إثر إطلاق قوات حرس الحدود التركي قنابل مسيلة للدموع عليهم.