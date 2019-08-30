الحريري اطلع من العلوان وجبق على بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان والعراق

استقبل رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في "بيت الوسط"، وزير الصحة ​العراق​ي علاء العلوان والوفد المرافق في حضور وزير الصحة ​جميل جبق​ والسفير العراقي في لبنان علي عباس العامري، وجرى خلال اللقاء عرض لسبل التعاون بين البلدين ولا سيما في ​القطاع الصحي​، واطلع الوفد رئيس الحكومة على مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها بين لبنان والعراق.

بعد الاجتماع، أشار العلوان إلى أن "اللقاء كان ممتازا مع الحريري ناقشنا خلاله العديد من المواضيع المتعلقة بقطاع الصحة في البلدين، وأطلعناه على مذكرة التفاهم التي وقعت في بغداد منذ ستة أسابيع وعلى الخطة التنفيذية التي ناقشناها خلال الأيام الماضية لتنفيذ المذكرة، وكان أكثر من داعم لها وللعراق ولإعادة بناء النظام الصحي فيه، ونحن ممتنون جدا لهذه المبادرة وللتعاون القائم مع معالي وزير الصحة اللبناني".

ولفت إلى أن "الحريري وعدنا بأن تكون له زيارة قريبة جدا الى العراق، وان شاء الله سنستعرض خلالها التقدم الذي احرزناه لتنفيذ المذكرة التي بدأنا بتطبيق بعض فقراتها حتى قبل وضع خطة تنفيذية لها".

من ناحيته، لفت جبق إلى أننا "أطلعنا الحريري على بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، ولمسنا منه دعما كبيرا لها، وقد تعهد ان يرعاها ويذلل كل العقبات التي قد تعترضها في المستقبل"، مضيفاً: "يهمنا ان تكون العلاقات جيدة وممتازة مع دولة العراق التي تربطنا بها علاقات مميزة منذ زمن طويل".

بعد ذلك التقى الحريري رئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني وعرض معه أوضاع العاصمة.