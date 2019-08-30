مراد: ممنوع الاعتداء على لبنان بعد الآن خاصة بعهد الرئيس عون وحكومة الحريري

أكد وزير التجارة للعلاقات الخارجية ​حسن مراد​ "اننا وبفضل المقاومة وهؤلاء الابطال تَمكننا من أن نعيد السيادة والمهجرين إلى قراهم وبلداتهم بعد استضافة لنا لهم في مناطقنا ومنازلنا وبفضل رئيس الجمهورية القوي ​ميشال عون​ ثبتنا السيادة اللبنانية وممنوع ان يعتدي، عليها وخصوصا من خلال التصريح الاخير بعدم الاعتداء على سيادة لبنان".

وخلال تكريم وزير المهجرين ​غسان عطالله​ في دارته في شتوراما في ​البقاع الأوسط​، اكد مراد انه "ممنوع بعد الان ان يعتدي احد على لبنان بعد، في عهد الرئيس ألقوي وحكومة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الَمتضامنة معا الى العمل حول الوضع الاقتصادي وبوجه الهجمة الأميركية العالمية والضغوطات التي تحصل على لبنان".

وأعرب مراد عن ثقته بـ"الموضوع العسكري بفضل الكرامة التي تأكدت بمقولة الجيش، والشعب، والمقاومة وبأننا بفضلها نستطيع أن نرد وننتصر وان نعيد الثقة للبنانيين في عهد الرئيس عون بعدما فقدنا الثقة في السنوات السابقة"، مذكراً بـ"مطالب البقاعيبن والمشاكل التي يعانوا منها وهي ​طريق ضهر البيدر​ ومشكلة تلوث الليطاني والحوض الناشف وقال ونسعى مع النواب لتحريكه عن طريق الbot لتفعيل العجلة الاقتصادية".

وأشار مراد إلى "انعقاد جلسة ل​مجلس الوزراء​ بخصوص الليطاني وبما يتعلق بالاقتصاد ومعالجة مشكلة النهر والتصدير وما يمكن أن ينعكس ايجابا على مسألة التصدير والملياري دولار"، داعياً إلى "حل مشكلة الترانزيت مع الدولة السورية كي نستطيع التصدير بأقل كلفة".