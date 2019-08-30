ضاهر: لا يمكن بناء وطن دون إقفال المحميات السياسية ووقف الهدر والفساد

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ميشال ضاهر​ أنه لا يمكن بناء وطن من دون تحويل ​الإقتصاد اللبناني​ من إقتصاد ريعي إلى إقتصاد منتج، ومن دون إقفال المحميات السياسية ووقف الهدر و​الفساد​، ومن دون تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو بحال كان الولاء السياسي هو معيار التوظيف وليس الكفاءة.

وفي كلمة له خلال العرس الجماعي في زحلة، أشار إلى أن اللبنانيين نجحوا في الخارج، لافتاً إلى أنهم يملكون ثروات كبيرة تستثمر في الخارج، موضحاً أنها لا تستثمر في الداخل بسبب غياب الثقة بالإدارة السياسية لهذا البلاد.

وراى ضاهر أن الخطة الإقتصادية التي يجري العمل عليها بحاجة إلى تبني جميع القوى السياسية، لا سيما المسيحية، داعياً رؤساء الكتل النيابية إلى التعالي عن جراح الماضي ووضع الخلافات جانباً، و"الإلتفاف حول رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ الأمين على مصرينا وعلى الدستور"، وأخذ قرارات شجاعة وإستثنائية لهذه المرحلة.