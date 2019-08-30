بو صعب التقى رئيس البعثة البريطانيَّة في لبنان وغسان بن جدُّو

استقبل وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ نائب رئيس البعثة البريطانيَّة في ​لبنان​ بن ويستنج يرافقه الملحق البريطاني في لبنان المقدَّم أليكس هيلتون. وجرى البحث في الأوضاع العامَّة في لبنان والمنطقة في ظلّ التوترات التي حصلت مؤخَّرًا. واستكمالًا لزيارة الوزير للمملكة المتحدة، تمَّت مناقشة سبل وضع آلية لدراسة تفعيل نقاط البحث في لندن التي تمحورت حول تقديم استشارات للجيش اللبناني من أجل تطويره.

كما واستقبل الوزير بو صعب وفدًا من الهيئات الطلابية في ​الجامعات​ الفرنكوفونية ورئيس مجلس إدارة قناة ​الميادين​ غسان بن جدُّو.

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