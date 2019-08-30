العميد الركن فاهمي: الجيش ببنيته ورسالته وأدائه هو المرجل الذي تنصهر فيه الوحدة الوطنية

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ركّز قائد مقر عام الجيش اللبناني العميد الركن وليد فاهمي ممثِّلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، خلال ترؤسه حفل تقديم رقباء وجنود إناث للعلم، بعد أن أنهين فترة التدريب المقررة لهنّ، في لواء الدعم فوج الهندسة- الوروار، على أنّ "الجيش ببنيته ورسالته وأدائه، هو المرجل الّذي تنصهر فيه الوحدة الوطنية جسمًا وروحًا، وانّه نقطة تلاقي اللبنانيين جميعًا على اختلاف انتماءاتهم".
وشدّد على أنّه "جيش القيم الأخلاقيّة والإنسانيّة، الّذي يحضن جميع أبناء الوطن من دون تمييز، وتتسّع ساحاته لطاقاتهم وجهودهم أكانوا ذكورًا أم إناثًا". وتوجّه إلى المتخرجات قائلاً: "أدعوكن إلى التحلّي بالجديّة والمناقبيّة والانضباط، والعمل على تحصين ذواتكن باكتساب المزيد من المعارف والخبرات، ومواجهة الصعاب بروح الصبر والإرادة والثبات، لتبقين دائمًا على قدر الأمل والرهان، قدوة تفخر بها المؤسسة والوطن".
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