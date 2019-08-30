سكاي نيوز عن مسؤول أميركي: جمال بنك تواطأ مع نائب يمثل "حزب الله"

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مسؤول في ​وزارة الخزانة الأميركية​، أن مصرف "جمال بنك" اللبناني الذي فرضت واشنطن عقوبات عليه قدم خدمات مالية متنوعة لـ"​حزب الله​"، لافتاً إلى أن تواطأ بشكل معروف مع نائب يمثل "حزب الله" في البرلمان اللبناني.

وأعلن المسؤول الأميركي أنه "قبل إعلان فرض العقوبات على "جمال بنك" عملنا مع الحكومات الصديقة والبنوك العالمية لتجميد كل أصول المصرف في الخارج"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على كل فرد أو مؤسسة تقدم دعما لحزب الله بمعزل عن انتمائهم أو جنسياتهم".

وأوضح أن "مسؤولية صحة النظام المالي اللبناني تقع على عاتق ​الحكومة اللبنانية​ و​المصرف المركزي​ وكل المخاطر التي تواجه النظام المالي اللبناني هي بسبب حزب الله".

وأكد أنه "لن يسمح لحزب الله بمواصلة أنشطتها الخبيثة بمعزل عن شكل أي إدارة أميركية أو أي نتيحة للمفاوضات مع إيران".