أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "بمناسبة حلول ​عيد رأس السنة​ الهجرية وذكرى ​عاشوراء​، باشرت وحدات الجيش المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، تنفيذ ​تدابير أمنية​ استثنائية حول دور العبادة ومجالس العزاء". ودعت في بيان، المواطنين إلى "التجاوب مع الإجراءات والتدابير الأمنية الّتي ستنفّذها وحدات الجيش، حفاظًا على أمنهم وسلامتهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش باشر تنفيذ تدابير أمنية استثنائية بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية وذكرى عاشوراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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