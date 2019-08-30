القوات التركية فرقت تظاهرة ضمت مئات السوريين عند معبر باب الهوى

ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ "​القوات التركية​ على الحدود مع ​سوريا​، أطلقت الغاز المسيل للدموع، لتفريق تظاهرة ضمت مئات السوريين على الجانب السوري من الحدود، أرادوا التعبير عن استنكارهم لهجوم قوات ​النظام السوري​ على منطقة إدلب، وحاول بعضهم اختراق ​معبر باب الهوى​ الحدودي".

وبيّنت أنّ "المتظاهرين هتفوا "أنقذوا إدلب" و"الشعب يطالب بالحماية الدولية"

ومنذ أواخر نيسان الماضي، أدّى القصف إلى مقتل أكثر من 950 مدنيًّا في منطقة إدلب بحسب "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​". كما نزح أكثر من 400 الف شخص، وفقًا لأرقام ​الأمم المتحدة​.