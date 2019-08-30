مسؤول روسي: الكرملين سيدعو رئيس أوكرانيا للاحتفال بعيد النصر في موسكو

أكد مساعد الرئيس الروسي ​يوري أوشاكوف​ أن "​الكرملين​ سيوجه دعوة للرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​، لحضور احتفالات الذكرى الـ75 للنصر على ​ألمانيا​ ​النازية​ في الحرب العالمية الثانية"، مشيراً إلى أن "17 دولة حتى اللحظة أكدت حضورها الاحتفال"، موضحا أن "زعماء ​الهند​ وكوبا و​فرنسا​ و​التشيك​ و​فنزويلا​ و​بيلاروس​ و​أرمينيا​ و​مولدوفا​ و​صربيا​ والعديد من بلدان رابطة الدول المستقلة".

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