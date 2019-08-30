نوفاك: إنتاج روسيا من النفط في آب مرتفع قليلا عن المستوى المتفق عليه مع "أوبك+"

لفت وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إلى أنّ "إنتاج روسيا من النفط الخام في شهر آب الحالي، مرتفع بشكل طفيف عن المستويات المتّفق عليها بموجب اتفاقها للإنتاج مع "أوبك+"، لكن موسكو ما زالت تهدف للتقيّد بشكل كامل بالاتفاق".
وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "لجنة المراقبة المشتركة لـ"أوبك" والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة، ستجتمع في الثاني عشر من شهر أيلول المقبل، لمناقشة سوق النفط واتفاق خفض الإنتاج".
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