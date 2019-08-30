أعلنت وزارة الخارجية السويدية عن أن "وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم ستقوم بجولة تشمل عددا من الدول العربية في مسعى للوساطة في تسوية الأزمة اليمنية"، مشيرةً إلى أن "فالستروم ستزور السعودية والإمارات وسلطنة عمان والأردن في الفترة بين 31 آب و4 أيلول من أجل عقد عدد من اللقاءات حول القضايا الثنائية والإقليمية مع التركيز على أزمة اليمن".
وفي بيان لها، لفتت الخارجية السويدية إلى أن "فالسترومتعتزم الاجتماع مع مسؤولين أمميين لبحث الوضع في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية السويد: فالستروم ستقوم بجولة تشمل دول عربية للوساطة من أجل التسوية باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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