خارجية السويد: فالستروم ستقوم بجولة تشمل دول عربية للوساطة من أجل التسوية باليمن

أعلنت ​وزارة الخارجية​ السويدية عن أن "وزيرة الخارجية السويدية ​مارغوت فالستروم​ ستقوم بجولة تشمل عددا من ​الدول العربية​ في مسعى للوساطة في تسوية الأزمة اليمنية"، مشيرةً إلى أن "فالستروم ستزور ​السعودية​ و​الإمارات​ و​سلطنة عمان​ و​الأردن​ في الفترة بين 31 آب و4 أيلول من أجل عقد عدد من اللقاءات حول القضايا الثنائية والإقليمية مع التركيز على أزمة اليمن".

وفي بيان لها، لفتت الخارجية السويدية إلى أن "فالسترومتعتزم الاجتماع مع مسؤولين أمميين لبحث الوضع في المنطقة".