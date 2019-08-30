وكالة الطاقة الذرية: إيران تجاوزت حدود الاتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم المخصب

كشفت وكالة الطاقة الذرية عن ان "​إيران​ تجاوزت حدود ​الاتفاق النووي​ بشأن مخزون اليورانيوم المخصب"، مشيرةًَ إلى أن "مخزون اليورانيوم الإيراني وصل لـ 241 كلغ متجاوزا حد 202 كلغ المتفق عليه"، مطالبةً إيران بالتعاون الكامل.

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