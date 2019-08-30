مسؤول عراقي: أرض العراق ليست مخزنا لأي سلاح غير محلي

أكد رئيس "تيار الحكمة الوطني" في العراق عمار الحكيم، أن "سماء البلاد ليست مسرحا لأي اعتداء خارجي، وأرضه ليست مخزنا لأي سلاح"، مشيراً إلى أن "نتائج التحقيق في استهداف الحشد الشعبي، مؤخرا، تتطلب الوقوف بشجاعة وحزم مع الدولة لحفظ سيادتها وهيبتها وصيانة قرارها في التشخيص والمعالجة".
ولفت إلى أن "الحشد الشعبي يمثل أحد صنوف المؤسسة العسكرية، واستهدافه يعني استهداف أمن وسيادة العراق"، مشيراً إلى أن "قوة الحشد الشعبي تكمن في انضباطه داخل المنظومة العسكرية الرسمية ووحدة قراره وقيادته، وأن أخطر ما يمكن أن يواجه الحشد هو خروجه عن إطار القانون".
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