آسفي..وفاة رضيعة لم يتجاوز عمرها 15 يوما بلسعة عقرب!

لفظت رضيعة أنفاسها الأخيرة، صباح اليوم الجمعة، داخل قسم الأطفال بمستشفى “محمد الخامس” بأسفي، بعد تعرضها للسعة عقرب.

وأوضحت مصادر “اليوم 24″، أن الضحية تنحدر من دوار لغوالم بجماعة أجدور نواحي اليوسفية، تعرضت للسعة عقرب، وجيء بها إلى المستشفى في مدينة آسفي، منذ يوم أمس الجمعة.

وأكد مصدر طبي في حديثه مع “اليوم 24″، أن الرضيعة توفيت صباح اليوم إثر تعرضها للسعة عقرب، وهي التي لم يتجاوز عمرها 15 يوما.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “لا يوجد علاج يسمى مصل العقارب؛ بل عند تعرض شخص للسعة عقرب، يجب أن يهرول مسرعا إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكن عندما يتأخر المصاب في الوصول إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، هنا يصبح العلاج صعبا، وقد يؤدي إلى الوفاة”، بحسب تعبيره