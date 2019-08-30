لفظت رضيعة أنفاسها الأخيرة، صباح اليوم الجمعة، داخل قسم الأطفال بمستشفى “محمد الخامس” بأسفي، بعد تعرضها للسعة عقرب.
وأوضحت مصادر “اليوم 24″، أن الضحية تنحدر من دوار لغوالم بجماعة أجدور نواحي اليوسفية، تعرضت للسعة عقرب، وجيء بها إلى المستشفى في مدينة آسفي، منذ يوم أمس الجمعة.
وأكد مصدر طبي في حديثه مع “اليوم 24″، أن الرضيعة توفيت صباح اليوم إثر تعرضها للسعة عقرب، وهي التي لم يتجاوز عمرها 15 يوما.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “لا يوجد علاج يسمى مصل العقارب؛ بل عند تعرض شخص للسعة عقرب، يجب أن يهرول مسرعا إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكن عندما يتأخر المصاب في الوصول إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، هنا يصبح العلاج صعبا، وقد يؤدي إلى الوفاة”، بحسب تعبيره
كانت هذه تفاصيل خبر آسفي..وفاة رضيعة لم يتجاوز عمرها 15 يوما بلسعة عقرب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.