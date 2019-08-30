نافاس ينتقل إلى باريس سان جيرمان والريال يضم بديله من بطل فرنسا

توصل الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، إلى اتفاق مع إدارة باريس سان جيرمان، للانتقال إلى صفوف الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

في المقابل يتجه الفريق الملكي إلى ضم ألفونس أريولا حامي عرين النادي الفرنسي، في صفقة تبادلية بين الفريقين.

وذكرت شبكة “إر م سي” الفرنسية، ريال مدريد نجح في الاتفاق مع أريولا، بعد أن توصل نافاس الذي أعلن عن رغبته في عدم مواصلة مشواره مع “الميرنغي”، إلى اتفاق مع مسؤولي بطل فرنسا.

وأضاف المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن يخوض صاحب 26 عاما، مباراته الأخيرة مع باريس سان جيرمان، مساء اليوم الجمعة، أمام مضيفه ميتز، قبل التوجه إلى العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل الانضمام إلى الكتيبة الملكية.