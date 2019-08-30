مندوبية التخطيط تسجل ارتفاعا في أسعار المنتجات الصناعية مقابل انخفاض في الصناعات الغذائية

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن أسعار منتجات الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، قد سجلت ارتفاعا طفيفا خلال شهر يوليوز، مقارنة مع شهر يونيو، بنسبة تقدر بـ0.1 بالمائة.

وأكدت المندوبية، في مذكرة إخبارية، اليوم الجمعة، حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أن هذا الإرتفاع جاء متأثرا -بشكل أساسي- بارتفاع الأسعار في قطاع “التعدين” ب 2.1 بالمائة وفي “صناعة الملابس” ب 1.6 بالمائة وفي ” صنع منتجات أخرى غير معدنية ” ب 0.2 بالمائة، في حين سجلت تراجعا في الأسعار بـ”الصناعات الغذائية” بـ 0.6 بالمائة وفي “صناعة المشروبات” ب 0.2 بالمائة.

أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر يوليوز 2019.