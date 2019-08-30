الألعاب المتوسطية.. المنتخب المغربي يفوز على سوريا وينازل اليونان

انتصر المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية، أمس الخميس، بنتيجة 9 أهداف مقابل هدف على المنتخب السوري، في إطار اليوم الثاني من منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها اليونان.
وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في لقاء اليوم كل من نسيم الحداوي (أربعة أهداف) وميلود النخلي (هدفان) وإبراهيم أبغلي وياسر أباضة وعز الدين لحميدي.
ويواجه “أسود الشاطئ” اليوم الجمعة، منتخب اليوناني، في ثالث مبارياته، مع العلم أن اللقاء الأول الذي جمعهم بمنتخب البرتغال، كان قد انتهى بهزيمة المنتخب الوطني بضربات الترجيح.
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