تفاصيل عودة نزهة الركراكي والجم إلى شاشة التلفاز.. مسلسل يتجاوز 100 حلقة على mbc

ينهي الفنانان نزهة الركراكي، ومحمد الجم، غيابهما الطويل عن شاشة التلفاز قريبا، لكن ليس بالعودة عبر قناة وطنية، وإنما عبر عمل يعرض على قناة “mbc مغرب”، التي تنطلق في شهر أكتوبر.

وسبق أن نشر “اليوم24” خبر زيارة لمجرد، لوالدته في بلاطو تصوير عمل جديد، ليتضح فيما بعد أن الأمر يتعلق بعمل درامي مطول، تتجاوز عدد حلقاته الـ100.

ويشرف على إخراج المسلسل، المخرج هشام الجباري، الذي لمع اسمه في رمضان الماضي، بفضل فيلم “الماضي لا يموت” الذي لقي نجاحا كبيرا.

العمل الذي تكلفت بتنفيده شركة إنتاج مغربية لصالح “mbc مغرب”، يعرف مشاركة كل من مجدولين الإدريسي، وعزيزي حطاب، والممثلة الشابة سلمى السيري.

وانطلق تصوير العمل الذي يرتقب أن يدوم لقترة طويلة، قبل حوالي أسبوعين ، وقد أرغم نجميه نزهة الركراكي ومحمد الجم قبل يومين، على الاكتفاء بتقديم واجب العزاء في الفنانة الراحلة أمينة رشيد بمنزل ابنها، ومغادرة المكان دون حضور مراسيم تشييع جثمانها.