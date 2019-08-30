جدل بناء مجسم الهولوكوست لم ينته.. رئيس مؤسس المنظمة الالمانية يكشف حقائق جديدة: الطائفة اليهودية كانت على علم بالمشروع

بعدما صرح ممثل الطائفة اليهودية بمراكش بأن لا علم له بمشروع نصب مجسم “الهولوكولست”، الذي تم هدمه من طرف سلطات اقليم الحوز يوم الاثنين الماضي؛ كشف أوليفير بينكوفسكي، رئيس مؤسس المنظمة الالمانية “بيكسل هيلبر” رواية جديدة بخصوص المشروع.

وأوضح أوليفير بينكوفسكي رئيس “مؤسس المنظمة الألمانية “بيكسل هيلبر”، في تدوينة، على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، اليوم الجمعة، أن “مشروع بناء مجسم الهولوكوست لم يكن سريا، وكان ممثلو اليهود المغاربة على علم به”.

ورد بينكوفسكي على جاكي كادوش ممثل الطائفة اليهودية في مراكش، بخصوص عدم علمه بالمشروع، مؤكدا “أن سيرج بيرديغو الأمين العام لمجلس الجماعات اليهودية بالمغرب على علم بالمشروع”.

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وقال أوليفير بينكوفسكي،” إذا كان سيرج بيرديغو رئيس المؤتمر اليهودي العالمي في المغرب، لا ينقل المعلومات إلى جاكي كادوش من الجالية اليهودية في مراكش، فهذا ليس خطأنا”.

ويشار إلى أن ممثل الطائفة اليهودية بمراكش جاكي كدوش، أكد في حديثه مع وسائل إعلام ألمانية، بعدم “وجود أي تنسيق بين ممثلي اليهود بالمغرب ومنظمة بيكسل هيلبر بخصوص المشروع نصب مجسم “الهولوكوست”، معلنا على “دعمه لقرار السلطات المغربية بهدم هذا البناء”.

ويذكر أيضا، أن صاحب المشروع أعلن أنه سيتقدم بدعوى في المغرب وفي ألمانيا وسيطالب فيها السلطات المغربية بـ 100 ألف يورو كتعويض عن الخسائر التي لحقته من هدم المشروع الذي بناه.

وكانت أعمال البناء في ورش أول نصب تذكاري لمحرقة “هولوكست”، في شمال إفريقيا، بدأت في 17 يوليوز الماضي، في مكان يقع على بعد 26 كيلومترا من مراكش، ما خلف إستياء كبير من طرف نشطاء مغاربة، معبرين عن رفضهم لتعاطي السلطات المغربية مع هذا المشروع، وبعد ذلك، أقدمت السلطات، الاثنين الماضي، على هدمه، بعدما أكدت مصالح وزارة الداخلية بعدم منحها ترخيص لبنائه.