الحريري لجوتيريس: أي تصعيد إسرائيلي يقود لنزاع غير محسوب

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الجمعة، إن أي تصعيد إسرائيلي من شأنه أن يهدد بجر المنطقة إلى نزاع غير محسوب العواقب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وفق ما أعلنه بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية.

وحمَّل الحريري الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن اعتدائه غير المبرر وغير المسبوق على منطقة سكنية مأهولة في ضاحية بيروت منذ عام 2006 وخرقها المتكرر للقرار الدولي 1701.

وفي 11 أغسطس/آب 2006 اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 1701، بهدف حل النزاع اللبناني الإسرائيلي، ووافقت الحكومة اللبنانية بالإجماع على القرار في اليوم التالي.

Advertisements

وأكد رئيس الوزراء اللبناني خلال الاتصال الهاتفي أن هذا العمل غير المقبول يهدد الاستقرار والهدوء اللذين يسودان الحدود الدولية منذ 13 عاما.

وشدد على أن أي تصعيد من جانب إسرائيل من شأنه أن يهدد بجر المنطقة إلى نزاع غير محسوب العواقب، ما يضاعف الحاجة إلى كل الضغوط الدولية الممكنة على إسرائيل.

وفي ختام الاتصال اتفق الحريري مع جوتيريس على استمرار التواصل بينهما لمتابعة الجهود المبذولة لمنع أي تصعيد.

والأحد الماضي، أعلن الجيش اللبناني سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، في أول حادثة من نوعها، منذ حرب يوليو/تموز 2006، وصدور القرار 1701 الذي أرسى وقفا للأعمال القتالية بين لبنان وإسرائيل، وعزز انتشار قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون اعتبر في تصريحات له، الإثنين، أن الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية وبلدة حدودية إعلان حرب يتيح لبلاده الدفاع عن نفسها.

كما دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" بعد الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية وبلدة حدودية بطائرات بدون طيار.