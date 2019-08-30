الاحتلال يعلن اعتقال 4 فلسطينيين تسللوا من غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة إيمان أحمد الجمعة 2019/8/30 07:04 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2019/8/30 07:04 م بتوقيت أبوظبي قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا - أرشيفية

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، اعتقال 4 فلسطينيين تسللوا عبر السياج الحدودي جنوب قطاع غزة قبيل انطلاق فعاليات الجمعة الـ72 لمسيرة العودة وكسر الحصار. وقال جيش الاحتلال في بيان: إن قوة إسرائيلية اعتقلت 4 أشخاص مشتبه بهم اجتازوا السياج الأمني جنوب قطاع غزة باتجاه إسرائيل، معلنا ضبط قنبلة يدوية وسكين بحوزتهم. Advertisements وأضاف أنهم نقلوا للتحقيق لدى قوات الأمن. وبين الحين والآخر تعلن قوات الاحتلال اعتقال شبان فلسطينيين حاولوا التسلل عبر السياج الأمني. وجاءت عملية الاعتقال قبيل انطلاق فعاليات الجمعة الـ72 لمسيرة العودة وكسر الحصار تحت شعار "جمعة الوفاء للشهداء".

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