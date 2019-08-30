لجنة مراقبة هيئات الضمان: ستتخذ الإجراءات الضرورية غداة العقوبات الأميركية

أعلنت ​لجنة مراقبة هيئات الضمان​، في بيان، أنها "تدرس انعكاسات القرار الذي اتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لدى وزارة الخزانة في ​الولايات المتحدة الأميركية​ - أوفاك (OFAC) بفرض عقوبات على شركات ترست للتأمين ش.م.م. وترست لايف للتأمين ش.م.م. وترست لخدمات التأمين ش.م.م.، وفق التسميات التي وردت في القرار المذكور".

وأكدت رئيسة اللجنة بالإنابة السيدة نادين الحبال أن اللجنة ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية حقوق حملة العقود وضمان استمرار سداد كل المطالبات التأمينية بطريقة عادلة وفي مواعيد استحقاقها.

