لفت المدير الإقليمي لمجموعة "البنك الدولي" لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساروج كومار جاه، عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، بخضور رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، إلى "أنّنا بحثنا بالاحتياجات لتسريع عمل التحويل الرقمي للمستندات في لبنان، وتحسين الطابع التنافسي الرقمي للبنان".
وركّز على أنّ "هناك قدرات كبيرة للنمو، بحثناها مع الرئيس عون، وعدد كبير منها يتعلّق بقطاع النقل وتحسين الطرقات، والمشاريع المتعلّقة بتحسين المياه، ومجموع قيمة المشاريع ميلياري دولار أميركي". وأعلن "أنّني أكّدت دعم "البنك الدولي" للرئيس عون وللحكومة، خصوصًا بما تقوم به من إصلاحات".
كانت هذه تفاصيل خبر كومار: أكدت دعم البنك الدولي للرئيس عون وللحكومة خصوصا بما تقوم به من إصلاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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