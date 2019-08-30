كومار: أكدت دعم البنك الدولي للرئيس عون وللحكومة خصوصا بما تقوم به من إصلاحات

لفت المدير الإقليمي لمجموعة "​البنك الدولي​" لشؤون منطقة ​الشرق الأوسط​ و​شمال إفريقيا​ ساروج كومار جاه، عقب لقائه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​، بخضور رئيس لجنة المال والموازنة النائب ​ابراهيم كنعان​، إلى "أنّنا بحثنا بالاحتياجات لتسريع عمل التحويل الرقمي للمستندات في ​لبنان​، وتحسين الطابع التنافسي الرقمي للبنان".

وركّز على أنّ "هناك قدرات كبيرة للنمو، بحثناها مع الرئيس عون، وعدد كبير منها يتعلّق ب​قطاع النقل​ وتحسين الطرقات، والمشاريع المتعلّقة بتحسين المياه، ومجموع قيمة المشاريع ميلياري دولار أميركي". وأعلن "أنّني أكّدت دعم "البنك الدولي" للرئيس عون وللحكومة، خصوصًا بما تقوم به من إصلاحات".