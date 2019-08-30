وزير خارجية تركيا: الناقلة الإيرانية لا تتجه إلى لبنان بل إلى مياهه الإقليمية

أعلن وزير ​الخارجية التركية​ ​مولود جاويش أوغلو​، أنّ "ناقلة ​النفط​ الإيرانية "أدريان داريا"لا تتّجه إلى ميناء لبناني، لكن إلى المياه الإقليمية اللبنانية".

وكان قد لفت في وقت سابق، إلى أنّ "الناقلة الإيرانية ستتّجه إلى لبنان وليس إلى تركيا".