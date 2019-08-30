أعلن وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، أنّ "ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا"لا تتّجه إلى ميناء لبناني، لكن إلى المياه الإقليمية اللبنانية".
وكان قد لفت في وقت سابق، إلى أنّ "الناقلة الإيرانية ستتّجه إلى لبنان وليس إلى تركيا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية تركيا: الناقلة الإيرانية لا تتجه إلى لبنان بل إلى مياهه الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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