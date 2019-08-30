"داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف أفراد الانتقالي في عدن

أعلن تنظيم "داعش"، مسؤوليّته عن الهجوم الانتحاري الّذي استهدف أفراد "المجلس الانتقالي" في عدن ب​اليمن​. وكان قد أفاد مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" بـ"مقتل 3 مقاتلين انفصاليين في هجوم انتحاري بدراجة نارية في مدينة عدن جنوب اليمن"، في أوّل هجوم انتحاري في المدينة منذ سيطرة الانفصاليين الجنوبيين عليها في 10 من آب الماضي.

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