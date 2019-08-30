جاويش أوغلو:ملتزمون بالاتفاق مع أميركا بشأن برنامج إنتاج مقاتلات "إف-35"

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو "التزام تركيا بالاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامج إنتاج مقاتلات من طراز "إف-35"، مشيراً إلى أن "تركيا ستبحث عن بدائل في حال رفضت واشنطن تزويدها بهذه الطائرات".
ولفت إلى "إننا لم نقل سابقا إننا سنشتري الطائرات من روسيا، فنحن جزء من برنامج "إف-35" وما زلنا نلتزم به ونريد شراء "إف-35"، لكن إذا لم نتمكن من القيام بذلك، فسوف نبحث عن بدائل ونحن لا نستبعد أي خيارات، وليس من الضروري أن تكون روسيا فقط".
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