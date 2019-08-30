جاويش أوغلو:ملتزمون بالاتفاق مع أميركا بشأن برنامج إنتاج مقاتلات "إف-35"

أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ "التزام ​تركيا​ بالاتفاق مع ​الولايات المتحدة​ بشأن برنامج إنتاج مقاتلات من طراز "إف-35"، مشيراً إلى أن "تركيا ستبحث عن بدائل في حال رفضت ​واشنطن​ تزويدها بهذه الطائرات".

ولفت إلى "إننا لم نقل سابقا إننا سنشتري الطائرات من ​روسيا​، فنحن جزء من برنامج "إف-35" وما زلنا نلتزم به ونريد شراء "إف-35"، لكن إذا لم نتمكن من القيام بذلك، فسوف نبحث عن بدائل ونحن لا نستبعد أي خيارات، وليس من الضروري أن تكون روسيا فقط".