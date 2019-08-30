عشرات آلاف الباكستانيين تظاهروا للتضامن مع كشمير بعد إجراءات الهند بحقها

شارك عشرات آلاف الباكستانيين في مظاهرة عمّت مختلف مدن باكستان، بقيادة الحكومة، للتضامن مع منطقة كشمير المتنازع عليها، بعد أن ألغت الهند هذا الشهر الحكم الذاتي الممنوح للمنطقة.
وبثّ التلفزيون والراديو النشيد الوطني لباكستان والنشيد الوطني لكشمير، بينما أوقفت حركة المرور وأطفئت أضواء الإشارات كما أوقف سير القطارات.
وتوجّه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لآلاف المتظاهرين في العاصمة إسلام أباد، قائلًا: "نحن معهم في أوقات عسرتهم. الرسالة الّتي تنطلق من هنا اليوم هي ما دام الكشميريون لم يحصلوا على حريتهم، فسنقف معهم".
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