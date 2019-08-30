عشرات آلاف الباكستانيين تظاهروا للتضامن مع كشمير بعد إجراءات الهند بحقها

شارك عشرات آلاف ال​باكستان​يين في مظاهرة عمّت مختلف مدن باكستان، بقيادة الحكومة، للتضامن مع منطقة ​كشمير​ المتنازع عليها، بعد أن ألغت ​الهند​ هذا الشهر الحكم الذاتي الممنوح للمنطقة.

وبثّ التلفزيون والراديو النشيد الوطني لباكستان والنشيد الوطني لكشمير، بينما أوقفت حركة المرور وأطفئت أضواء الإشارات كما أوقف سير القطارات.

وتوجّه رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​ لآلاف المتظاهرين في العاصمة ​إسلام أباد​، قائلًا: "نحن معهم في أوقات عسرتهم. الرسالة الّتي تنطلق من هنا اليوم هي ما دام الكشميريون لم يحصلوا على حريتهم، فسنقف معهم".