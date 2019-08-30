موغيريني تؤكد تكامل الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران

أعربت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، عن قناعتها بأن "الجهود التي بُذلت في قمة مجموعة السبع في فرنسا لإنقاذ الاتفاق النووي مع ايران لا يمكن أن تحل محل ما يقوم به الاتحاد من عمل في الاتجاه نفسه"، مشيرةً إلى ان "ما جرى خلال قمة السبع في جنوب فرنسا وما تم طرحه من مبادرات وأفكار هناك يجب يتكامل مع ما يقوم به الاتحاد منذ عدة أشهر لإنقاذ الاتفاق، فـ"نحن نرحب وندعم أي جهد يصب باتجاه الحوار".
وشددت موغيريني على "ضرورة الحفاظ على الاتفاق الموقع مع ايران"، مشيرةً إلى أنه "عامل أساسي من عوامل منع انتشار السلاح النووي، والبناء عليه"، لافتةً إلى أن جهود باريس تصب في هذا الاتجاه.
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