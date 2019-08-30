فرضت الولايات المتحدة، ​عقوبات​ على ثلاث شركات بحرية توجد مقارها في ​تايوان​ و​هونغ كونغ​ وكذلك على عدة أفراد بتهمة مساعدة ​كوريا الشمالية​ على الالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها ​الامم المتحدة​ وواشنطن عليها.

وكتبت ​الخزانة الأميركية​ في بيان أن "الشركات البحرية التي تتعامل مع كوريا الشمالية تعرض نفسها لمخاطر عقوبات مرتفعة رغم الوسائل التي تستخدمها لاخفاء أعمالها". وأوردت شركتي جوي بانغ للشحن وجوي زونغ لادارة ​السفن​ ومقرهما في تايوان وشركة جوي شنغ للشحن ومقرها في هونغ كونغ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تعاقب شركات بحرية في تايوان وهونغ كونغ بتهمة الالتفاف على العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.