الرئاسة الأوكرانية نفت إتمام صفقة تبادل سجناء مع روسيا: العملية مستمرة

نفت الرئاسة الأوكرانية إتمام عمليّة تبادل سجناء بين ​روسيا​ و​أوكرانيا​، كانت قد أعلنتها صباحًا وسائل إعلام روسية ومسؤول أوكراني.

وأوضح في بيان، أنّ "العمليّة الهادفة إلى تحرير ​السجناء​ المعتقلين لدى الجانبين مستمرّة. المعلومات حول إتمامها لا تتطابق مع الواقع"، منوّهةً إلى أنّها "ليست المرّة الأولى الّتي يحصل فيها التباس في المعلومات ناجم عن معلومات غير مؤكّدة"، منددة بـ"التضليل والتلاعب بعواطف المجتمع".

وكان الموقع الإعلامي الروسي "ميدوزا" قد لفت في وقت سابق، إلى أنّ "تبادلًا للسجناء بين البلدين حصل ليل الخميس- الجمعة وكان يفترض أن يؤدّي خصوصًا إلى الافراج عن المخرج الأوكراني أوليغ سينتسوف المسجون في روسيا". من ثمّ نشر الموقع نفيًا رسميًّا، مُقدّمًا اعتذاراته للقارئين.