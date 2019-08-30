نفت الرئاسة الأوكرانية إتمام عمليّة تبادل سجناء بين روسيا وأوكرانيا، كانت قد أعلنتها صباحًا وسائل إعلام روسية ومسؤول أوكراني.
وأوضح في بيان، أنّ "العمليّة الهادفة إلى تحرير السجناء المعتقلين لدى الجانبين مستمرّة. المعلومات حول إتمامها لا تتطابق مع الواقع"، منوّهةً إلى أنّها "ليست المرّة الأولى الّتي يحصل فيها التباس في المعلومات ناجم عن معلومات غير مؤكّدة"، منددة بـ"التضليل والتلاعب بعواطف المجتمع".
وكان الموقع الإعلامي الروسي "ميدوزا" قد لفت في وقت سابق، إلى أنّ "تبادلًا للسجناء بين البلدين حصل ليل الخميس- الجمعة وكان يفترض أن يؤدّي خصوصًا إلى الافراج عن المخرج الأوكراني أوليغ سينتسوف المسجون في روسيا". من ثمّ نشر الموقع نفيًا رسميًّا، مُقدّمًا اعتذاراته للقارئين.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الأوكرانية نفت إتمام صفقة تبادل سجناء مع روسيا: العملية مستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.